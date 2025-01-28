Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с важным праздником

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 января направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в своей телеграмме Токаев поздравил Цзиньпина и его соотечественников с праздником Чуньцзе.



Президент выразил теплые пожелания по случаю праздника, олицетворяющего обновление и единство, доброту и созидание. Он также пожелал Си Цзиньпину успехов в реализации его стратегических инициатив и достижении благородных целей, направленных на обеспечение процветания страны.





"С глубоким удовлетворением отмечаю, что с каждым днем крепнет вечное и всестороннее стратегическое партнерство Казахстана и Китая, ставшее образцом непоколебимой дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Высоко ценю ваш личный вклад в это благородное дело и подтверждаю заинтересованность в дальнейшем углублении многогранного взаимодействия с Китаем", – говорится в телеграмме.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации Марракешского договора об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения к опубликованным произведениям.