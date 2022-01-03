Правительство примет меры по ситуации в Жанаозене – Мамин

Как пишет primeminister.kz, в целях исполнения поручения главы государства правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ (СНГ).

Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора.

На данный момент собственниками АЗС Мангистауской области, в рамках социальной ответственности бизнеса, в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа со 120 до 85-90 тенге за литр.

Будут реализованы системные меры по обеспечению долгосрочной ценовой стабильности и недопущению спекулятивных скачков цен на газ путем установления ценовых коридоров.

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Правительство, акимат Мангистауской области совместно с органами прокуратуры примут меры по правовой оценке произошедших событий, связанных с нарушением общественного порядка.

2 января стало известно о том, что жители Жанаозена высказали недовольство ценами на сжиженный газ. Причину роста цен объяснили в Минэнерго.

С 1 января 2022 года был осуществлен полный переход торгов сжиженного нефтяного газа на товарные биржи. Средняя оптовая цена на январские поставки сжиженного газа в Мангистаускую область составила 133 126 тенге за тонну, или 78 тенге за литр. При этом розничная цена в городах Актау, Жанаозен, а также в Мангистауском районе составила 100-120 тенге за литр. Пресс-служба МЭ РК

Руководитель управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области Бердибек Картбаев на брифинге 2 декабря отметил, что на сегодняшний день в регионе есть необходимый объем газа. Заводы работают в штатном режиме, а поставка осуществляется по графику.