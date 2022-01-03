Мирзагалиев рассказал, как в Минэнерго отреагировали на ситуацию в Жанаозене

По словам Мирзагалиева, его заместитель встретился с руководителями АЗС для того, чтобы выработать приемлемый вариант решения проблемы. Министр рассказал, что разъяснения общественности были донесены после выработки позиции.

Встреча произошла после того, как была достигнута соответствующая договоренность с сетями о том, что они в рамках своих соцобязательств будут готовы поделиться, скажем так, своей маржой. Встреча с населением Жанаозена была буквально после обеда. Министр энергетики Магзум Мирзагалиев

Эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов отметил, что об изменениях были в курсе все участники рынка: газосетевые организации и автозаправочные станции.

Данный процесс активно обсуждался и транслировался. Кроме этого, нужно отметить, что определенное упущение было. Что греха таить, люди, по большому счету, узнали о повышении, лишь увидев соответствующие ценники на заправках. Эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов

Эксперт Олжас Байдильдинов также высказался об информации про двукратный рост цен. По его словам, в регионе не было цены 60 тенге за литр. Летом стоимость топлива составляла 80-85 тенге за литр, как и в целом по стране.

С момента либерализации рынка цены постепенно росли, и, я думаю, те, кто интересовался, могли почитать аналитику, экспертов, которые это и прогнозировали. Поэтому тезис о том, что цены там неожиданно выросли за Новый год в два раза, некорректен. Эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов

На брифинге в СЦК глава ведомства рассказал также о принятых мерах для регулирования цен на сжиженный газ.