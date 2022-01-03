Есть основания предполагать возможные ценовые спекуляции среди АЗС – Минэнерго

По данным министра энергетики Казахстана Магзума Мирзагалиева, по итогам проведенных 20-25 декабря 2021 года торгов закупочная цена для АЗС составила:

КазГПЗ – 130 684 тенге за тонну, или 77 тенге за литр,

АНПЗ – 109 872 тенге за тонну, или 65 тенге за литр.

Учитывая затраты на логистику, себестоимость газа для АЗС Мангистауской области сложилась в пределах 136 723 тенге за тонну, или 80 тенге за литр.

Текущая розничная цена в Мангистауской области составляет от 100 до 120 тенге за литр. Маржа АЗС – 20-40 тенге за литр, или 25-50%.

Проанализировав данные торгов оптовой реализации за январь, мы наблюдаем, что розничная цена сложилась на уровне 120 тыс. тенге за тонну, что, по нашему мнению, также выше ожидаемой. Это дает нам основания предполагать возможные ценовые спекуляции среди АЗС. Министр энергетики Магзум Мирзагалиев

Ранее в правительстве Казахстана сообщили о создании комиссии для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области. Правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ (СНГ).

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Собственниками АЗС Мангистауской области в инициативном порядке было принято решение о снижении стоимости газа со 120 до 85-90 тенге за литр.

Агентство по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начало расследование на предмет ценового сговора.