Снежного барса сняли на камеру в Алматинской области

Экоактивист Сакен Дилдахмет поделился в Facebook фотографиями снежного барса, которых сняли местные жители близ нацпарка «Алтын-Эмель».

Местные жители затем сообщили о животных инспекторам нацпарка и природоохранным учреждениям.

В сентябре 2021 года в фотоловушки нацпарка попала семья снежных барсов. В этом нацпарке был зафиксирован устойчивый ареал обитания снежных барсов.