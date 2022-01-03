Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
19:49 03.01.2022

Снежного барса сняли на камеру в Алматинской области

Ирбис в Алтын-Эмеле Фото: pixabay
Местные жители сняли диких кошек близ нацпарка «Алтын-Эмель». Затем они сообщили о животных инспекторам нацпарка и природоохранным учреждениям, сообщает Zakon.kz.

Экоактивист Сакен Дилдахмет поделился в Facebook фотографиями снежного барса, которых сняли местные жители близ нацпарка «Алтын-Эмель».

Местные жители затем сообщили о животных инспекторам нацпарка и природоохранным учреждениям.

В сентябре 2021 года в фотоловушки нацпарка попала семья снежных барсов. В этом нацпарке был зафиксирован устойчивый ареал обитания снежных барсов.

Новость по теме

Прогулка снежных барсов в "Алтын Эмеле" попала на видео

Данияр Кунафин
Алматинская область
Токаев поручил правительству рассмотреть ситуацию с газом в Жанаозене
03.01.2022
Число заболевших COVID-19 заметно снизилось в Казахстане
03.01.2022
Правительство примет меры по ситуации в Жанаозене – Мамин
03.01.2022
Похолодание ожидается в ближайшие три дня в Казахстане
03.01.2022
Названо лучшее время года для каждого знака зодиака
03.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости