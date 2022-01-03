19:49 03.01.2022
Снежного барса сняли на камеру в Алматинской области
Фото: pixabay
Местные жители сняли диких кошек близ нацпарка «Алтын-Эмель». Затем они сообщили о животных инспекторам нацпарка и природоохранным учреждениям, сообщает Zakon.kz.
Экоактивист Сакен Дилдахмет поделился в Facebook фотографиями снежного барса, которых сняли местные жители близ нацпарка «Алтын-Эмель».
Местные жители затем сообщили о животных инспекторам нацпарка и природоохранным учреждениям.
В сентябре 2021 года в фотоловушки нацпарка попала семья снежных барсов. В этом нацпарке был зафиксирован устойчивый ареал обитания снежных барсов.
Прогулка снежных барсов в "Алтын Эмеле" попала на видео
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