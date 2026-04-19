Редкого снежного барса засняли на камеру в области Жетысу

18 апреля 2026 года в области Жетысу инспектор нацпарка "Алтын-Эмель" снял на видео снежного барса, сообщает Zakon.kz.

В государственном нацпарке "Алтын-Эмель" в области Жетысу зафиксировали редкое событие – инспектор Ерлан Молдахметов во время обхода территории снял на видео снежного барса.

Ирбис занесен в Красную книгу Казахстана и считается одним из самых редких хищников. Его появление в естественной среде и свободное передвижение указывают на устойчивость экосистемы и благоприятное состояние среды обитания.

В нацпарке отметили, что этот случай подтверждает эффективность проводимых работ по охране природы и сохранению биоразнообразия.

