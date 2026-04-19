Редкого снежного барса засняли на камеру в области Жетысу
Фото: скриншот видео
В государственном нацпарке "Алтын-Эмель" в области Жетысу зафиксировали редкое событие – инспектор Ерлан Молдахметов во время обхода территории снял на видео снежного барса.
Ирбис занесен в Красную книгу Казахстана и считается одним из самых редких хищников. Его появление в естественной среде и свободное передвижение указывают на устойчивость экосистемы и благоприятное состояние среды обитания.
В нацпарке отметили, что этот случай подтверждает эффективность проводимых работ по охране природы и сохранению биоразнообразия.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript