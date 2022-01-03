20:34 03.01.2022
Режим работы заведений продлили в Актюбинской области
Фото: Zakon.kz
Изменения в действующее постановление внесла и.о. главного государственного санврача Актюбинской области Гульбану Даулетова, сообщает Zakon.kz.
С 5 января в Актюбинской области будет действовать новое постановление, которое регулирует режим работы объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq, следует из документа.
Согласно внесенным изменениям, объекты могут работать в будние и выходные дни без ограничения по режиму работы при условии наличия «зеленого» статуса у посетителей и сотрудников.