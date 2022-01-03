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20:34 03.01.2022

Режим работы заведений продлили в Актюбинской области

Ashyq Актюбинская область Фото: Zakon.kz
Изменения в действующее постановление внесла и.о. главного государственного санврача Актюбинской области Гульбану Даулетова, сообщает Zakon.kz.

С 5 января в Актюбинской области будет действовать новое постановление, которое регулирует режим работы объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq, следует из документа.

Согласно внесенным изменениям, объекты могут работать в будние и выходные дни без ограничения по режиму работы при условии наличия «зеленого» статуса у посетителей и сотрудников.

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