Режим работы заведений продлили в Актюбинской области

С 5 января в Актюбинской области будет действовать новое постановление, которое регулирует режим работы объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq, следует из документа.

Согласно внесенным изменениям, объекты могут работать в будние и выходные дни без ограничения по режиму работы при условии наличия «зеленого» статуса у посетителей и сотрудников.