Страны «ядерной пятерки» заявили о недопустимости ядерной войны

Главы государств подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения – пока они продолжают существовать – должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны. Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено. Совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием

В заявлении также говорится о важности соблюдения двухсторонних и многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями.

В заявлении отмечается, что ядерные оружия стран не нацелены друг на друга или на другие государства.