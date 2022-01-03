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23:01 03.01.2022

Страны «ядерной пятерки» заявили о недопустимости ядерной войны

ядерное оружие Фото: pixabay
Россия, Китай, Великобритания, США и Франция считают первоочередной задачей недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, сообщает Zakon.kz.

Главы государств подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения – пока они продолжают существовать – должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны. Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено.Совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием

В заявлении также говорится о важности соблюдения двухсторонних и многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями.

В заявлении отмечается, что ядерные оружия стран не нацелены друг на друга или на другие государства.

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