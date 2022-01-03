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23:54 03.01.2022

Джо Байден застрял в самолете из-за сильной метели

Метель в Вашингтоне Фото: pixabay
Президент США Джо Байден был вынужден оставаться на борту самолета около 30 минут, пока полосу аэропорта не расчистили. Позже Байден отправился в Белый дом, сообщает Zakon.kz.

3 января Вашингтон накрыла сильная метель. В некоторых районах округа Колумбия синоптики спрогнозировали выпадение осадков до 10 см.

По данным FlightAware, более половины рейсов были задержаны или отменены в Национальном аэропорту Рональда Рейгана, международном аэропорту Балтимор/Вашингтон и международном аэропорту Вашингтона Даллес. Более 500 000 человек остались без электричества.

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