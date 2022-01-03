Джо Байден застрял в самолете из-за сильной метели

3 января Вашингтон накрыла сильная метель. В некоторых районах округа Колумбия синоптики спрогнозировали выпадение осадков до 10 см.

По данным FlightAware, более половины рейсов были задержаны или отменены в Национальном аэропорту Рональда Рейгана, международном аэропорту Балтимор/Вашингтон и международном аэропорту Вашингтона Даллес. Более 500 000 человек остались без электричества.