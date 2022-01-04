Поход в баню способен помочь при переедании – диетолог

Как пишет lenta.ru, Королева рекомендует после праздников сходить в баню и больше пить воды. Эти факторы способствуют детоксикации организма.

Все ресурсы детоксикации: и печень, и почки, и, конечно, кожа – будут позволять человеку выводить токсины. Диетолог, профессор ФМБА России и доктор медицинских наук Маргарита Королева

Специалист подчеркнула, что токсины появляются из-за избытка поглощенной еды, которую организм не успевает перерабатывать, особенно в ночное время. Помимо этого она посоветовала иметь на каждом столе негазированную воду.