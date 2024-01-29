Диетолог подсказала простой способ отучиться от переедания зимой

Российский врач-эндокринолог, диетолог Елена Островская рассказала, как отучиться от переедания зимой, и как оказалось, весь фокус в лампах дневного света, сообщает Zakon.kz.

"Чтобы меньше хотелось есть сладкое и жирное, есть отличный лайфхак. Поскольку такая тяга во многом зависит от недостатка солнца, можно купить лампы дневного света и включать их во время завтрака", – заявила "Мосленте" доктор Островская.



Она также пояснила, что благодаря яркому свету гормоны надпочечников начинают вырабатываться усиленно. Именно они отвечают за бодрость и активность.

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