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07:44 04.01.2022

Серьезное землетрясение произошло у японских островов Огасавара

землетрясение Фото: pixabay
Толчки магнитудой 6,3 балла зафиксированы в Тихом океане более чем в 1 тыс. км к югу от Токио, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, ЧП произошло в 6:09 по местному времени (3:09 по времени Нур-Султана).

По данным Главного метеорологического агентства Японии, очаг землетрясения залегал на глубине 70 км под водой, угрозы цунами нет.

Сообщений о пострадавших и разрушениях при землетрясении не поступало.

Острова Огасавара расположены примерно в 1,2 тыс. км к югу от Токио. Специалисты не исключают повторных подземных толчков в регионе в течение недели.

Елена Беляева
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