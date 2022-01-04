07:44 04.01.2022
Серьезное землетрясение произошло у японских островов Огасавара
Фото: pixabay
Толчки магнитудой 6,3 балла зафиксированы в Тихом океане более чем в 1 тыс. км к югу от Токио, передает Zakon.kz.
Как пишут РИА Новости, ЧП произошло в 6:09 по местному времени (3:09 по времени Нур-Султана).
По данным Главного метеорологического агентства Японии, очаг землетрясения залегал на глубине 70 км под водой, угрозы цунами нет.
Сообщений о пострадавших и разрушениях при землетрясении не поступало.
Острова Огасавара расположены примерно в 1,2 тыс. км к югу от Токио. Специалисты не исключают повторных подземных толчков в регионе в течение недели.