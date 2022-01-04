Серьезное землетрясение произошло у японских островов Огасавара

Как пишут РИА Новости, ЧП произошло в 6:09 по местному времени (3:09 по времени Нур-Султана).

По данным Главного метеорологического агентства Японии, очаг землетрясения залегал на глубине 70 км под водой, угрозы цунами нет.

Сообщений о пострадавших и разрушениях при землетрясении не поступало.

Острова Огасавара расположены примерно в 1,2 тыс. км к югу от Токио. Специалисты не исключают повторных подземных толчков в регионе в течение недели.