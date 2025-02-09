Мощное землетрясение произошло на Каймановых островах

Подземные толчки магнитудой 7,6 зафиксировали в Карибском море. Эпицентр находился примерно в 207 км от Джорджтауна – столицы страны Гайана, сообщает Zakon.kz.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Поэтому его ощутили даже под водой. На островах и в Пуэрто-Рико объявили угрозу цунами, которая по-прежнему сохраняется.

Жители делятся видео с сиренами и пробками при эвакуации. Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

Ранее сообщалось, что на сайте Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) рассказали, что в Каспийском море зафиксировано пятое землетрясение.