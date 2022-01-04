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09:24 04.01.2022

«Манчестер Юнайтед» проиграл первую игру под руководством Рангника

Футбол Фото: Instagram/manchesterunited
В рамках игр 21-го тура Английской премьер-лиги «манкунианцы» на родной арене «Олд Траффорд» минимально уступили «Вулверхэмптону» – 0:1, сообщает Zakon.kz.

Данная неудача стала первой для Ральфа Рангника на посту тренера «МЮ». Немецкий специалист за один месяц руководства «красными дьяволами» провел пять игр. За все это время его подопечные трижды одержали победу и два раза сыграли вничью.

В прошедшем матче с «Вулверхэмптоном» единственный гол был забит на 82-й минуте, отличился полузащитник «волков» Жоау Моутинью. Лидер хозяев – Роналду – вывел своих одноклубников в капитанской повязке, но не смог ничем проявить себя в этот день.

Футбол АПЛ Поражение МЮ

Фото: Instagram/manchesterunited

После этой игры «МЮ», набрав 31 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» с 28 очками находится на восьмой строчке.

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