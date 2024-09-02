АПЛ-2024: "Ливерпуль" разгромил на выезде "Манчестер Юнайтед"
Вечером 1 сентября коллектив Арне Слота забил в ворота "манкунианцев" три безответных мяча. Одним из главных героев встречи стал форвард "красных" Мохамед Салах, который отличился тремя результативными действиями.
Египтянин дважды отдал голевой пас своему напарнику Луису Диасу, а затем забил сам.
Надо заметить, что на счету Салаха уже три гола и три передачи в трех матчах нового сезона АПЛ. А его команда одержала третью подряд победу подряд в чемпионате.
Ранее "мерсисайдцы" переиграли "Ипсвич" и "Брентфорд" с одинаковым счетом 2:0. Благодаря этим показателям "Ливерпуль" наряду с "Манчестер Сити" возглавляют турнирную таблицу, у обоих по девять очков.
Тем временем стала известна дата проведения матча Лиги конференций УЕФА между представителем АПЛ "Челси" и казахстанским клубом "Астана".
Игра пройдет 12 декабря на Центральном стадионе Алматы, начало в 20:30.