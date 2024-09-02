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АПЛ-2024: "Ливерпуль" разгромил на выезде "Манчестер Юнайтед"

Футбол Разгром МЮ, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 12:23 Фото: Instagram/liverpoolfc
В ходе игр третьего тура английской Премьер-лиги состоялся один из центральных матчей, где "Манчестер Юнайтед" на своей арене "Олд Траффорд" был бит "Ливерпулем" со счетом 3:0, сообщает Zakon.kz.

Вечером 1 сентября коллектив Арне Слота забил в ворота "манкунианцев" три безответных мяча. Одним из главных героев встречи стал форвард "красных" Мохамед Салах, который отличился тремя результативными действиями.

Египтянин дважды отдал голевой пас своему напарнику Луису Диасу, а затем забил сам.


Надо заметить, что на счету Салаха уже три гола и три передачи в трех матчах нового сезона АПЛ. А его команда одержала третью подряд победу подряд в чемпионате.

Ранее "мерсисайдцы" переиграли "Ипсвич" и "Брентфорд" с одинаковым счетом 2:0. Благодаря этим показателям "Ливерпуль" наряду с "Манчестер Сити" возглавляют турнирную таблицу, у обоих по девять очков.

Тем временем стала известна дата проведения матча Лиги конференций УЕФА между представителем АПЛ "Челси" и казахстанским клубом "Астана".

Игра пройдет 12 декабря на Центральном стадионе Алматы, начало в 20:30.

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