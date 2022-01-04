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11:48 04.01.2022

Полиция Нур-Султана обратилась к водителям в связи со снегопадом

Нур-Султан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в столице зарегистрировано 53 ДТП. Двое человек пострадали, передает Zakon.kz.

Столичные стражи правопорядка обратились к водителям с просьбой не парковать машины вдоль проезжей части, не препятствовать движению общественного транспорта и не мешать работе снегоуборочной техники, курсирующей сейчас по улицам в круглосуточном режиме.

Рекомендуем водителям заранее планировать свой маршрут, избегать резких перестроений и торможений, отказаться от поездок за город.Пресс-служба ДП Нур-Султана

Предельно внимательными нужно быть и пешеходам. При переходе через дорогу важно отвлечься от гаджетов, снять наушники и убедиться в отсутствии приближающегося автотранспорта.

Представителям обслуживающих компаний жилых комплексов необходимо своевременно организовать уборку снега во дворах.

Ирина Мишура
Нур-Султан
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