Полиция Нур-Султана обратилась к водителям в связи со снегопадом

Столичные стражи правопорядка обратились к водителям с просьбой не парковать машины вдоль проезжей части, не препятствовать движению общественного транспорта и не мешать работе снегоуборочной техники, курсирующей сейчас по улицам в круглосуточном режиме.

Рекомендуем водителям заранее планировать свой маршрут, избегать резких перестроений и торможений, отказаться от поездок за город. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Предельно внимательными нужно быть и пешеходам. При переходе через дорогу важно отвлечься от гаджетов, снять наушники и убедиться в отсутствии приближающегося автотранспорта.

Представителям обслуживающих компаний жилых комплексов необходимо своевременно организовать уборку снега во дворах.