Психолог рассказала, как справиться с одиночеством

По словам психолога Алены Москвиной, общение, возникшее исключительно ради обмена информацией, может не удовлетворять в полной мере. При беседе очень важны невербальные характеристики: вид собеседника, его поза, мимика, движения, тон голоса, запах, изменение положения в пространстве, дистанция, возможность прикоснуться.

В интервью lenta.ru специалист посоветовала поддерживать связь с дорогими сердцу людьми, в том числе посредством гаджетов, чаще гулять и говорить на работе на отвлеченные темы.

Побороть неприятные эмоции также может помочь домашний питомец.