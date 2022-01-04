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12:32 04.01.2022

Психолог рассказала, как справиться с одиночеством

Девушка Фото: pixabay
По словам специалиста, чувство одиночества свойственно разным людям, даже тем, кто много общается, передает Zakon.kz.

По словам психолога Алены Москвиной, общение, возникшее исключительно ради обмена информацией, может не удовлетворять в полной мере. При беседе очень важны невербальные характеристики: вид собеседника, его поза, мимика, движения, тон голоса, запах, изменение положения в пространстве, дистанция, возможность прикоснуться.

В интервью lenta.ru специалист посоветовала поддерживать связь с дорогими сердцу людьми, в том числе посредством гаджетов, чаще гулять и говорить на работе на отвлеченные темы.

Побороть неприятные эмоции также может помочь домашний питомец.

Ирина Мишура
Россия
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