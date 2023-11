Как справиться со злорадством из-за чужих неудач, рассказали психологи

Психологи из США и Нидерландов изучили такую эмоцию как злорадство, определив плюсы и минусы данного чувства для душевного состояния человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал European Review of Social Psychology (ERSP) и New Ideas in Psychology (NIP), хотя радость из-за проблем других людей считается социально нежелательной, ученые выяснили, что в некоторых случаях эта эмоция может быть оправдана.

По словам специалистов, злорадство взаимосвязано с агрессией, соперничеством и справедливостью. То есть, это чувство рождается из потребности сравнивать нас с другими, проводить границы между собственной группой и тем, кто нам не симпатичен, а также желать социальной справедливости и чувствовать удовлетворение, когда ее нарушителей настигает кара.

Как отмечается, с этой точки зрения злорадство служит психологическим щитом от чувства неполноценности, напоминая нам, что мы не одиноки в своих несовершенствах. Это помогает нам справиться с собственным чувством неуверенности в себе, подчеркивая, что у других тоже бывают моменты слабости.

Между тем, психологи предостерегают от того, чтобы упиваться проблемами других людей. Это истощает резервы сочувствия и может затруднить понимание эмоций окружающих, а также сбить моральный компас и побудить извлекать выгоду из чужих затруднений.

По словам специалистов, чтобы укротить злорадство, необходимо каждый раз спрашивать себя, чем было вызвано у вас это чувство – удовлетворением от свершившейся справедливости или желанием повысить самооценку за счет бед другого человека. Подобные вопросы помогут развить эмоциональный интеллект и реагировать на события более взвешенно.

