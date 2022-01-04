Онколог назвал основные правила профилактики рака

Руководитель отделения онкопроктологии онкоцентра «Лапино-2» Арсен Расулов рассказал rg.ru о трех главных правилах профилактики рака.

В первую очередь, необходимо отказаться от вредных привычек. Курение увеличивает риск возникновения рака не только легких, но и других органов. Злоупотребление алкоголем может спровоцировать рак печени, желудка, толстой кишки и пищевода. Эксперт порекомендовал насовсем исключить всевозможные коктейли и винные напитки, поскольку они делаются на основе спирта с добавлением красителей, ароматизаторов и прочих химических соединений.

Чревато раком желудка и кишечника постоянное употребление слишком острых, горячих и копченых продуктов. С осторожностью следует употреблять красное мясо. Есть его следует лишь несколько раз в неделю и не более 50 г в сутки. В здоровом питании белков и жиров должно быть не более 20%.

В завершение Расулов призвал отказаться от длительного пребывания на солнце без защитных средств. Это повышает риск развития меланомы — самой агрессивной формы среди кожных злокачественных новообразований. Летом, независимо от возраста и цвета кожи, время пребывания на открытом солнце без защитных средств не должно составлять более 15 минут.