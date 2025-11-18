#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Общество

Рак "молодеет": онколог назвала основные причины

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, прием у врача, врач, врачи, доктор, доктора, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 15:03 Фото: primeminister.kz
Заместитель председателя правления Национального научного онкологического центра по стратегическому развитию, научной и образовательной деятельности Оксана Шатковская рассказала, какие факторы могут привести к развитию онкологического заболевания, передает корреспондент Zakon.kz.

17 ноября мировое сообщество отмечало День действий ВОЗ по ликвидации рака шейки матки, посвященный повышению осведомленности и ускорению прогресса в устранении проблемы общественного здравоохранения.

Оксана Шатковская привела статистику по данному заболеванию в Казахстане.

"С начала года всего на учет взято 1368 новых пациенток с раком шейки матки. Из них первую и вторую стадию имели 83,8% – 1146 случаев, остальные 16,2% были, к сожалению, зарегистрированы с распространенными процессами, из них 61 женщина на 4-й стадии. У них были уже метастазы. В Казахстане на сегодня состоят на учете более 18 тыс. женщин с РШМ, из них живут 5 лет и более – то есть излечены, в стабилизации – более 11 тыс. женщин", – отметила она.

Она также отметила, что сегодня молодеют все злокачественные новообразования. Но выявить грозное заболевание на ранних стадиях помогают современные, высокотехнологичные методы диагностики.

"Если ранее 20% всех раков только выявлялось на ранних стадиях, даже до 20% не доходило по Казахстану, то по итогам 2024 года уже больше 35% онкозаболеваний выявляется на ранних стадиях. И снижается смертность – да, выявляем, но при этом мы и лечим – успехи лечения позволяют пациенту продлевать жизнь", – подчеркнула Оксана Шатковская.

Она же назвала факторы, которые могут привести к развитию рака.

"Изменяется в том числе окружающая среда – она становится более агрессивной. Идет урбанизация, становится больше канцерогенов вокруг нас, поменялся характер питания – менее натуральные продукты преобладают, и стрессовые изменения, которые могут стать спусковым механизмом, в том числе для развития онкологического заболевания. Играет большую роль и наследственная предрасположенность", – сказала онколог.

26 сентября 2025 года сообщалось, что в Казахстане скрининги на онкологию будут проводить в рамках ГОБМП. Ранее данный скрининг проводился в рамках ОСМС.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
