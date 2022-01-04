Ультрамарафон офицера военной полиции занесен в Книгу рекордов

Как рассказали в пресс-службе Министерства обороны, военнослужащий является мастером спорта Казахстана по қазақ күресі и кандидатом в мастера спорта по дзюдо и самбо.

В 2008 и 2012 годах Алкенов входил в состав сборной страны. После профессиональной травмы завершил спортивную карьеру и начал участвовать в марафонах. Офицер пробежал марафоны на 21, 42, 75, 83, 130, 200 км. Самый протяженный его маршрут – 320 км.

Фото: пресс-служба МО