14:31 04.01.2022
Ультрамарафон офицера военной полиции занесен в Книгу рекордов
Фото: Пресс-служба МО
Зангар Алкенов успешно преодолел ультрамарафон с рекордной дистанцией 320 км. Достижение зарегистрировано в списках Казахстанского информационно-энциклопедического справочника, передает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе Министерства обороны, военнослужащий является мастером спорта Казахстана по қазақ күресі и кандидатом в мастера спорта по дзюдо и самбо.
В 2008 и 2012 годах Алкенов входил в состав сборной страны. После профессиональной травмы завершил спортивную карьеру и начал участвовать в марафонах. Офицер пробежал марафоны на 21, 42, 75, 83, 130, 200 км. Самый протяженный его маршрут – 320 км.
Фото: пресс-служба МО
В казахстанской Книге рекордов собираются наиболее интересные достижения казахстанцев в разных сферах жизни. Фиксирует и вносит результаты редакционная коллегия. Факты проверяются критериями первичности, редкости и уникальности.