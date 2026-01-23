"Прекрасно оцениваю свои силы": Серик Сапиев прокомментировал инцидент со своим замом

Олимпийский чемпион Серик Сапиев, возглавляющий Управление физической культуры и спорта Карагандинской области, прокомментировал инцидент со своим заместителем Дауреном Есимхановым (призер чемпионатов Азии и мира по самбо и боевому самбо), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Instagram олимпийского чемпиона.

"Касательно ситуации, которая разворачивается в соцсетях и СМИ. Я – государственный служащий и при исполнении своих обязанностей соблюдаю этику госслужащего. С детства тренеры меня воспитывали не применять силу вне ринга. Я прекрасно оцениваю свои силы, знаю, что несу ответственность за все свои действия. Поэтому я и не ведусь на провокации. Вопрос исчерпан и закрыт", – написал Серик Сапиев сегодня, 23 января 2026 года.

Ранее стало известно, что Серик Сапиев и его заместитель оказались в центре скандала. Сообщалось, что небольшая потасовка между олимпийским чемпионом и Дауреном Есимхановым произошла 21 января 2026 года. Позднее инцидент между мужчинами прокомментировал советник президента Азиатского союза дзюдо и президент Федерации дзюдо Астаны Айдар Махметов.