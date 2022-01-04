Начались переговоры правительственной комиссии с активистами в Мангистау

Как пишет primeminister.kz, участники обсуждают возможность урегулирования ситуации, в том числе сохранения общественной безопасности.

В настоящее время правительственная комиссия, созданная премьер-министром по поручению президента Касым-Жомарта Токаева, прибыла в регион и начала свою работу.

Под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова проводится заседание, в котором принимают участие представители Администрации президента, Министерства энергетики, Агентства по защите и развитию конкуренции, местных исполнительных органов, АО НК «Казмунайгаз» и другие заинтересованные стороны.

Комиссия планирует всесторонне и системно рассмотреть актуальные вопросы для принятия взаимоприемлемого решения, которое удовлетворит все стороны.