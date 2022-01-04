В Актау приступила к работе правительственная комиссия – Токаев

Комиссия имеет поручение найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в нашей стране. Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

2 января стало известно о том, что жители Жанаозена высказали недовольство ценами на сжиженный газ. Причину роста цен объяснили в Минэнерго.

С 1 января 2022 года был осуществлен полный переход торгов сжиженного нефтяного газа на товарные биржи. Средняя оптовая цена на январские поставки сжиженного газа в Мангистаускую область составила 133 126 тенге за тонну, или 78 тенге за литр. При этом розничная цена в городах Актау, Жанаозен, а также в Мангистауском районе составила 100-120 тенге за литр. Пресс-служба МЭ РК

Руководитель Управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области Бердибек Картбаев на брифинге 2 декабря отметил, что на сегодняшний день в регионе есть необходимый объем газа. Заводы работают в штатном режиме, а поставка осуществляется по графику.

Позже стало известно, что в целях исполнения поручения главы государства правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цен на сжиженный нефтяной газ (СНГ).