Спасатели освободили из снежного плена 15 человек в Актюбинской области

Прибыв на место, сотрудники ЧС освободили из снежного плена 15 человек, в том числе одного ребенка.

Позднее, уже в 19:30, между населенными пунктами Бадамша – Джангельди из-за неблагоприятных погодных условий в снежном плену застрял автомобиль «Нива», в котором находились двое подростков. По словам спасателей, техника не могла выехать более четырех часов из-за отсутствия ГСМ. Ребят доставили в село Бадамша.