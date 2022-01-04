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17:40 04.01.2022

Спасатели освободили из снежного плена 15 человек в Актюбинской области

Освободили, снежный плен Фото: Instagram/aqtobe_tjd
Пять автомобилей застряли в сугробах в Хромтауском районе в 55 км от села Дон. Получив информацию, спасатели выдвинулись на помощь, сообщает Zakon.kz.

Прибыв на место, сотрудники ЧС освободили из снежного плена 15 человек, в том числе одного ребенка.

Позднее, уже в 19:30, между населенными пунктами Бадамша – Джангельди из-за неблагоприятных погодных условий в снежном плену застрял автомобиль «Нива», в котором находились двое подростков. По словам спасателей, техника не могла выехать более четырех часов из-за отсутствия ГСМ. Ребят доставили в село Бадамша.

Департамент по ЧС Актюбинской области сообщает, что, во избежание подобных случаев, при получении штормового предупреждения стоит воздержаться от поездок в дальнюю дорогу и не покидать населенные пункты. Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, то вам необходимо включить аварийные сигналы машины и немедленно сообщить в службу спасения «112». С собой необходимо взять лопатки, спички, фонарик, свечу, паяльную лампу, теплые вещи и горячий чай в термосе. Пресс-служба ЧС Актюбинской области
Константин Вноровский
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