Спасатели вызволили четырех человек из снежного плена в Актюбинской области

Сотрудники МЧС 6 ноября спасли четырех человек, застрявших в снегу в районе села Абай Хромтауского района Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, двое мужчин, несмотря на неблагоприятные погодные условия, отправились проверить скот и заблудились. Спасатели прибыли на место происшествия, эвакуировали застрявший в сугробе легковой автомобиль и помогли людям выбраться.

На обратном пути спасатели обнаружили еще одну застрявшую машину с двумя людьми, которым также была оказана помощь. Все граждане были доставлены по месту жительства и не нуждались в медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Астане, Алматы и 17 областях Казахстана на 7-8 ноября объявили штормовое предупреждение.

