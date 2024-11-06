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Спасатели вызволили четырех человек из снежного плена в Актюбинской области

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 01:52 Фото: Zakon.kz
Сотрудники МЧС 6 ноября спасли четырех человек, застрявших в снегу в районе села Абай Хромтауского района Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, двое мужчин, несмотря на неблагоприятные погодные условия, отправились проверить скот и заблудились. Спасатели прибыли на место происшествия, эвакуировали застрявший в сугробе легковой автомобиль и помогли людям выбраться.

На обратном пути спасатели обнаружили еще одну застрявшую машину с двумя людьми, которым также была оказана помощь. Все граждане были доставлены по месту жительства и не нуждались в медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Астане, Алматы и 17 областях Казахстана на 7-8 ноября объявили штормовое предупреждение. 

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