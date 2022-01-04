19:22 04.01.2022
ВОЗ отреагировала на появление нового штамма коронавируса во Франции
Фото: pixabay
Всемирная организация здравоохранения с ноября внимательно следит за новым штаммом COVID-19 B.1.640.2, который еще называют «камерунским». Об этом сообщил на брифинге эксперт ВОЗ Абди Махамуд, передает Zakon.kz.
По его словам, ВОЗ продолжит отслеживать развитие данного варианта, в том числе его возможное распространение в других европейских странах, передает РИА Новости.
Мы внимательно отслеживаем. У нас есть три типа штаммов: вариант для отслеживания, вариант, представляющий интерес, и вариант, представляющий озабоченность. Так что B.1.640.2, а также два его подварианта, мы очень внимательно отслеживаем с ноября. Эксперт ВОЗ Абди Махамуд
Ранее о появлении нового штамма коронавируса сообщили специалисты из Института инфекционных заболеваний в Марселе. У нового штамма обнаружено 46 мутаций, говорится в их исследовании. Пока неизвестно, является ли новый штамм более заразным, чем изначальный вариант коронавируса или штамм «омикрон»: исследования находятся на начальной стадии. Сообщается, что новый штамм был выявлен у человека, который вернулся из Камеруна. Он заразил еще 12 человек.
Неизвестный вариант коронавируса обнаружен на юге Франции
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