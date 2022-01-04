ВОЗ отреагировала на появление нового штамма коронавируса во Франции

По его словам, ВОЗ продолжит отслеживать развитие данного варианта, в том числе его возможное распространение в других европейских странах, передает РИА Новости.

Мы внимательно отслеживаем. У нас есть три типа штаммов: вариант для отслеживания, вариант, представляющий интерес, и вариант, представляющий озабоченность. Так что B.1.640.2, а также два его подварианта, мы очень внимательно отслеживаем с ноября. Эксперт ВОЗ Абди Махамуд

Ранее о появлении нового штамма коронавируса сообщили специалисты из Института инфекционных заболеваний в Марселе. У нового штамма обнаружено 46 мутаций, говорится в их исследовании. Пока неизвестно, является ли новый штамм более заразным, чем изначальный вариант коронавируса или штамм «омикрон»: исследования находятся на начальной стадии. Сообщается, что новый штамм был выявлен у человека, который вернулся из Камеруна. Он заразил еще 12 человек.