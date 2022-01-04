Евсеев и Попко прошли стартовые круги на ATP Challenger

Алматинец Денис Евсеев добился хороших результатов на соревнованиях в Италии. На Челленджере в городе Форли вице-чемпион Казахстана 2021 года одержал в одиночном разряде три победы, две из которых пришлись на квалификацию. 4 января Денис блестяще финишировал уже в основном турнире. Казахстанец в первом круге состязаний заставил зачехлить ракетку опытного португальца Гонсало Оливейру – 6:4, 6:4.

Фото: Instagram/dmitrypopko

На аналогичном Челленджере, но уже в австралийском Бендиго, вторая ракетка Казахстана Дмитрий Попко на старте турнира обыграл представителя Боснии и Герцеговины Мирзу Базича – 6:2, 6:3.

Там же, в Австралии, Тимофей Скатов во втором круге на кортах Траралгона уступил американцу Митчелу Крюгеру – 1:6, 0:6.