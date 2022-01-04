Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
19:40 04.01.2022

Евсеев и Попко прошли стартовые круги на ATP Challenger

Теннис Италия Челленджер Фото: Instagram/yevseyevdenis
Казахстанские теннисисты Денис Евсеев и Дмитрий Попко успешно стартовали в основной сетке на международных турнирах, сообщает Zakon.kz.

Алматинец Денис Евсеев добился хороших результатов на соревнованиях в Италии. На Челленджере в городе Форли вице-чемпион Казахстана 2021 года одержал в одиночном разряде три победы, две из которых пришлись на квалификацию. 4 января Денис блестяще финишировал уже в основном турнире. Казахстанец в первом круге состязаний заставил зачехлить ракетку опытного португальца Гонсало Оливейру – 6:4, 6:4.

Теннис Челленджер Австралия

Фото: Instagram/dmitrypopko

На аналогичном Челленджере, но уже в австралийском Бендиго, вторая ракетка Казахстана Дмитрий Попко на старте турнира обыграл представителя Боснии и Герцеговины Мирзу Базича – 6:2, 6:3.

Там же, в Австралии, Тимофей Скатов во втором круге на кортах Траралгона уступил американцу Митчелу Крюгеру – 1:6, 0:6.

Куандык Шынасилов
Австралия Италия
Число заболевших COVID-19 незначительно увеличилось в Казахстане
04.01.2022
Россиянин продает банку огурцов за 1,3 миллиона долларов
04.01.2022
В Актау приступила к работе правительственная комиссия – Токаев
04.01.2022
Депутаты Мажилиса встретились с протестующими жителями Актау
03.01.2022
Найденного возле поселка в Алматинской области барса перевезли в нацпарк
04.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости