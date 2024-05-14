Жукаев, Евсеев и Попко выступят на турнире в Португалии

В Оэйраше (Португалия) стартовал турнир серии АТР "Челленджер". Казахстан на этих соревнованиях будут представлять три теннисиста Бейбит Жукаев, Денис Евсеев и Дмитрий Попко, сообщает Zakon.kz.

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Бейбит Жукаев (№174 АТР) и Денис Евсеев (№177 АТР) начнут выступление на турнире с основной сетки, а вот Дмитрию Попко пришлось пройти квалификацию. В стартовом раунде отборочного этапа Попко обыграл хозяина корта Педро Арауджо (№641 АТР) со счетом 7:5, 3:6, 6:4. Во втором круге Дмитрий выиграл у литовца Вилюса Гайбаса (№285 АТР) со счетом 6:2, 6:3.

В первом матче основной сетки состязаний Дмитрий Попко сыграет с бразильцем Густаво Хейде (№182 АТР). Бейбит Жукаев начнет свой путь с противостояния с Готье Онклином из Бельгии (№282 АТР). Денис Евсеев на старте сразится с квалифаером Лукасом Ноймайером (№211 АТР, Австрия).

Ранее другой казахстанский теннисист Тимофей Скатов пробился в основную сетку турнира серии АТР "Челленджер" в Тунисе.