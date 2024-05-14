Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Жукаев, Евсеев и Попко выступят на турнире в Португалии

Жукаев, Евсеев и Попко выступят на турнире в Португалии Фото: KTF
В Оэйраше (Португалия) стартовал турнир серии АТР "Челленджер". Казахстан на этих соревнованиях будут представлять три теннисиста Бейбит Жукаев, Денис Евсеев и Дмитрий Попко, сообщает Zakon.kz.

Вступайте в клуб победителей – "Бонус-Клуб" от Olimpbet. Выше статус – больше привилегий. Лучшая программа лояльности в беттинге Казахстана.

Бейбит Жукаев (№174 АТР) и Денис Евсеев (№177 АТР) начнут выступление на турнире с основной сетки, а вот Дмитрию Попко пришлось пройти квалификацию. В стартовом раунде отборочного этапа Попко обыграл хозяина корта Педро Арауджо (№641 АТР) со счетом 7:5, 3:6, 6:4. Во втором круге Дмитрий выиграл у литовца Вилюса Гайбаса (№285 АТР) со счетом 6:2, 6:3.

В первом матче основной сетки состязаний Дмитрий Попко сыграет с бразильцем Густаво Хейде (№182 АТР). Бейбит Жукаев начнет свой путь с противостояния с Готье Онклином из Бельгии (№282 АТР). Денис Евсеев на старте сразится с квалифаером Лукасом Ноймайером (№211 АТР, Австрия).

Ранее другой казахстанский теннисист Тимофей Скатов пробился в основную сетку турнира серии АТР "Челленджер" в Тунисе.

Читайте также

Казахстанские юниоры одержали победу на старте отбора к чемпионату мира

Экс-первая ракетка мира завершила выступление на "Мастерсе" в Риме. Определились две участницы 1/4 финала

Тимофей Скатов пробился в основную сетку турнира в Тунисе

Пахита Амири
Казахстан Португалия 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанские юниоры одержали победу на старте отбора к чемпионату мира
Казахстанские юниоры одержали победу на старте отбора к чемпионату мира
Бокс Удар Головой
Отец боксера Фьюри ударил представителя команды Усика
Велоспорт Джиро-2024 Сход
"Астана" выиграла командный зачет девятого этапа "Джиро-2024"
Пара Каноистка Казахстана Жаныл Балтабаева выиграла лицензию на Паралимпийские игры Париж-2024
Жаныл Балтабаева выиграла лицензию на Паралимпийские игры в Париже
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: