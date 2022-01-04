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Законодательство РК
20:04 04.01.2022

Президент Токаев обратился к демонстрантам

Президент Казахстана Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к демонстрантам, сообщает Zakon.kz.

Глава государства написал в Twitter, что правительство в рамках данных ему полномочий в целях обеспечения стабильности в стране приняло решение снизить в Мангистауской области цену на сжиженный газ до 50 тенге за литр.

Обращаюсь к демонстрантам с просьбой не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

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