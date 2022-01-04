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22:32 04.01.2022

Цена газа в Европе вновь превысила $1 тыс. за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе Фото: pixabay
Стоимость газа в Европе к закрытию первых в 2022 году торгов поднялась к отметке в 1 тыс. долларов за тысячу кубометров, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствуют материалы Лондонской биржи ICE.

На утро 4 января стоимость февральских фьючерсов при открытии торгов составила 1028,2 доллара. Локальный минимум – 996,7 доллара.

31 декабря цена на газ опустилась ниже отметки 800 долларов впервые с 10 ноября. 21 декабря биржевая цена на топливо на территории Европы впервые преодолела исторический максимум — отметку в 2 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Эксперты связывают рост стоимости газа с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограниченными предложениями основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Кроме того, на цену оказывает влияние погодный фактор и ситуация с российским газопроводом «Северный поток — 2», запуск которого планируется во втором полугодии 2022 года.

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