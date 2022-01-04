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23:51 04.01.2022

Эрдоган объявил конец сложного периода в турецкой экономике

Президент Турции Фото: tccb.gov.tr
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на расширенном заседании правящей партии заявил, что сложный период для турецкой экономики остался позади, теперь пора «пожинать плоды» усилий правительства, сообщает Zakon.kz.

Его слова приводит агентство Anadolu Ajansi.

Мы решительно настроены избавить турецкий народ от бремени волатильности на валютном рынке и искусственного завышения цен… Самое сложное мы оставили позади. С этого момента пришло время пожинать плоды наших усилий и показать нашему народу, что мы шаг за шагом приближаемся к нашим целям. Завершение года с показателем экспорта в 225 миллиардов долларов демонстрирует, что Турция на верном пути. Президент Турции Реджеп Эрдоган

Ранее Эрдоган объявил о чрезвычайных мерах по борьбе с обрушением национальной валюты, которая с января подешевела в два раза. При этом речь в плане спасения не идет об отказе от политики низких ставок, которая, по мнению международных экспертов, и является причиной такой ситуации.

Президент Турции выступает за сокращение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции. Он трижды с июля 2019 года менял главу центробанка и дважды с ноября 2021 — министра финансов. Лидеры оппозиции обвиняли Эрдогана в экономической некомпетентности и призывали к досрочным выборам. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.

Константин Вноровский
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