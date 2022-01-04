Эрдоган объявил конец сложного периода в турецкой экономике

Его слова приводит агентство Anadolu Ajansi.

Мы решительно настроены избавить турецкий народ от бремени волатильности на валютном рынке и искусственного завышения цен… Самое сложное мы оставили позади. С этого момента пришло время пожинать плоды наших усилий и показать нашему народу, что мы шаг за шагом приближаемся к нашим целям. Завершение года с показателем экспорта в 225 миллиардов долларов демонстрирует, что Турция на верном пути. Президент Турции Реджеп Эрдоган

Ранее Эрдоган объявил о чрезвычайных мерах по борьбе с обрушением национальной валюты, которая с января подешевела в два раза. При этом речь в плане спасения не идет об отказе от политики низких ставок, которая, по мнению международных экспертов, и является причиной такой ситуации.

Президент Турции выступает за сокращение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции. Он трижды с июля 2019 года менял главу центробанка и дважды с ноября 2021 — министра финансов. Лидеры оппозиции обвиняли Эрдогана в экономической некомпетентности и призывали к досрочным выборам. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.