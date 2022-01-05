Подробнее о том, что такое чрезвычайное положение

Согласно закону Казахстана, в рамках режима ЧП может быть введено ограничение на использования мобильной сети и средств связи. Также ограничивается продажа алкоголя. Кроме того, будет усилена охрана общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта.

Устанавливается ограничение на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в местности, где введено чрезвычайное положение.

Проверка документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств.

Как подчеркнул президент в своем телевизионном обращении, он надеется на проявление благоразумия наших граждан и призывает не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфорию митинговщины и вседозволенности.