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Законодательство РК
03:26 05.01.2022

Подробнее о том, что такое чрезвычайное положение

Режим ЧП Фото: ДП СКО
Как уже сообщалось, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении на две недели чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алматы, передает Zakon.kz.

Согласно закону Казахстана, в рамках режима ЧП может быть введено ограничение на использования мобильной сети и средств связи. Также ограничивается продажа алкоголя. Кроме того, будет усилена охрана общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта.

Устанавливается ограничение на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в местности, где введено чрезвычайное положение.

Проверка документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств.

Как подчеркнул президент в своем телевизионном обращении, он надеется на проявление благоразумия наших граждан и призывает не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфорию митинговщины и вседозволенности.

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