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07:12 05.01.2022

Токаев принял отставку правительства

токаев, правительство, отставка Фото: primeminister.kz
Временно исполнять обязанности премьер-министра будет Алихан Смаилов, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, сообщает Акорда.

В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять отставку правительства Республики Казахстан.

2. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича.

3. Членам правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Указ об отставке правительства президент Казахстана подписал на фоне протестов в нескольких городах страны.

Накануне в Мангистауской области и Алматы был введен режим ЧП.

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