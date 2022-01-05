Токаев принял отставку правительства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, сообщает Акорда.

В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять отставку правительства Республики Казахстан.

2. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича.

3. Членам правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Указ об отставке правительства президент Казахстана подписал на фоне протестов в нескольких городах страны.

Накануне в Мангистауской области и Алматы был введен режим ЧП.