07:12 05.01.2022
Токаев принял отставку правительства
Фото: primeminister.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, сообщает Акорда.
В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять отставку правительства Республики Казахстан.
2. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича.
3. Членам правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.
4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Указ об отставке правительства президент Казахстана подписал на фоне протестов в нескольких городах страны.
Накануне в Мангистауской области и Алматы был введен режим ЧП.
Президент Токаев выступил с заявлением о ситуации в стране
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