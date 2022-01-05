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07:27 05.01.2022

Сагинтаев обратился к жителям Алматы

Аким Алматы Фото: пресс-служба акима Алматы
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что за попытками дестабилизации и экстремистскими действиями стоят провокаторы изнутри и извне, передает Zakon.kz.

По словам акима города, силы правопорядка принимают необходимые меры по стабилизации ситуации, сохранению безопасности, мира и спокойствия.

Сейчас ситуация в городе взята под контроль властей. Производятся задержания провокаторов и экстремистов. Выявляются зачинщики. Акимат работает над нормализацией всех сфер жизнедеятельности города. Наша общая задача – сохранить стабильность и мир в мегаполисе, не подвергать опасности мирных граждан. Призываю всех горожан, не поддаваться на провокации и беззаконие.Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении режима ЧП в Алматы с 5 января.

Утром 5 января также стало известно, что президент принял отставку правительства. Исполнять обязанности премьер-министра будет Алихан Смаилов.

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