Непряева и Клебо победили на «Тур де Ски-2022»

Заключительный этап «Тур де Ски» прошел в итальянской Валь-ди-Фьемме, где состоялся масс-старт на 10 километров свободным стилем у мужчин и женщин с финишем в гору.

По итогам трех этапов (Ленцерхайд, Оберстдорф и Валь-ди-Фьемме) среди женщин победительницей стала российская лыжница Наталья Непряева.

Она показала время 1 час 59 минут 38 секунд. На втором и третьем местах – Эбба Андерсон (Швеция) и Хейди Венг (Норвегия).

Лучшая из казахстанских лыжниц Ксения Шалыгина на 46 позиции, с отставанием от лидера на 16 минут 59 секунд.

У мужчин чемпионом «Тур де Ски» нынешнего сезона стал норвежец Йоханнес Клебо, с показателем 2:24:56.

За ним расположились Александр Большунов (Россия) и Иво Нисканен (Финляндия).

Казахстанские лыжники – Виталий Пухкало на 45 строчке и Евгений Величко на 51 месте.