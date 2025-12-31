#Казахстан в сравнении
Спорт

Шумахер стал победителем мужского масс-старта на "Тур де Ски" в Италии

Шумахер выиграл масс-старт на Тур де Ски в Италии, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 21:12 Фото: соцсеть Х/@U.S. Ski & Snowboard Team
Американский лыжник Гус Шумахер 31 декабря одержал победу в мужском масс-старте по забегам на этапе "Тур де Ски", сообщает Zakon.kz.

Соревнование прошло в итальянском Тоблахе. Вторым финишировал спортсмен из Австрии. Третьим пришел норвежский лыжник Ларс Хегген.

Согласно данным иностранных СМИ, Шумахер преодолел дистанцию в 5 км за 9 минут 35,4 секунды.

Ранее сообщалось, что Кубок Казахстана по лыжным гонкам в масс-старте разыграли в Щучинске.

Елена Беляева
Елена Беляева
