Шумахер стал победителем мужского масс-старта на "Тур де Ски" в Италии

Американский лыжник Гус Шумахер 31 декабря одержал победу в мужском масс-старте по забегам на этапе "Тур де Ски", сообщает Zakon.kz.
Соревнование прошло в итальянском Тоблахе. Вторым финишировал спортсмен из Австрии. Третьим пришел норвежский лыжник Ларс Хегген.
Согласно данным иностранных СМИ, Шумахер преодолел дистанцию в 5 км за 9 минут 35,4 секунды.
