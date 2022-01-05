12:08 05.01.2022
«Омикрон» может передаваться грызунам — врач
Фото: pixabay
Южноафриканская мутация коронавирусной инфекции — «омикрон-штамм» – может передаваться грызунам, сообщил главный профилактолог Уральского федерального округа, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев, передает Zakon.kz.
В беседе с Ura.ru врач предупредил, что «омикрон» может циркулировать бесконечно, если начнет передаваться животным и от них обратно человеку.
Появляются данные, что «омикрон» может передаваться грызунам, и если заражение будет идти и обратно в человеческую популяцию, то это будет очень плохо. Таким образом, «омикрон» может циркулировать бесконечно, пока вновь не мутирует.Сергей Токарев
По его словам, сейчас южноафриканская мутация активно вытесняет предыдущую линию в странах Европы и США.
Итоги секвенирования в Америке, в Великобритании показывают, что «омикрон» очень быстро вытесняет штамм «дельта». Но нужно время, чтобы окончательно сказать, вытеснит ли он предыдущую мутацию. Возможно, в каких-то регионах «дельта» останется, и оба штамма будут распространяться одновременно. Например, сейчас на юге Франции, в Провансе, подъем заболеваемости и рост числа госпитализаций связан с «дельтой».Сергей Токарев
Ранее министр здравоохранения Франции Ольвье Веран назвал «омикрон» возможным концом пандемии.