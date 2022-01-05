«Омикрон» может передаваться грызунам — врач

В беседе с Ura.ru врач предупредил, что «омикрон» может циркулировать бесконечно, если начнет передаваться животным и от них обратно человеку.

Появляются данные, что «омикрон» может передаваться грызунам, и если заражение будет идти и обратно в человеческую популяцию, то это будет очень плохо. Таким образом, «омикрон» может циркулировать бесконечно, пока вновь не мутирует. Сергей Токарев

По его словам, сейчас южноафриканская мутация активно вытесняет предыдущую линию в странах Европы и США.

Итоги секвенирования в Америке, в Великобритании показывают, что «омикрон» очень быстро вытесняет штамм «дельта». Но нужно время, чтобы окончательно сказать, вытеснит ли он предыдущую мутацию. Возможно, в каких-то регионах «дельта» останется, и оба штамма будут распространяться одновременно. Например, сейчас на юге Франции, в Провансе, подъем заболеваемости и рост числа госпитализаций связан с «дельтой». Сергей Токарев

Ранее министр здравоохранения Франции Ольвье Веран назвал «омикрон» возможным концом пандемии.