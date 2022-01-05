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12:09 05.01.2022

В Алматы сохраняется стабильная обстановка

полиция на улицах города Фото: Zakon.kz
Алматинцы предпочитают не выходить на улицу без лишней необходимости. В городе не работает общественный транспорт, невозможно вызвать такси, передает Zakon.kz.

Большая часть предприятий мегаполиса закрыта.

В первой половине дня протестная активность наблюдалась в районе пересечения улиц Толе би и Момышулы. Отсюда группы агрессивно настроенных граждан двинулись в сторону центра. Правоохранители убеждают их разойтись.

Площадь Республики, военные

Фото: Zakon.kz

Обстановка в центре Алматы спокойная. На площади, где ночью были беспорядки, сейчас дежурят военные, стянута бронетехника.

разбитые витрины в Алматы

Фото: Zakon.kz

Алматы, резиновые пули

Фото: Zakon.kz

По информации очевидцев, многие магазины не работают.

Оксана Житникова
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