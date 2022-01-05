12:09 05.01.2022
В Алматы сохраняется стабильная обстановка
Фото: Zakon.kz
Алматинцы предпочитают не выходить на улицу без лишней необходимости. В городе не работает общественный транспорт, невозможно вызвать такси, передает Zakon.kz.
Большая часть предприятий мегаполиса закрыта.
В первой половине дня протестная активность наблюдалась в районе пересечения улиц Толе би и Момышулы. Отсюда группы агрессивно настроенных граждан двинулись в сторону центра. Правоохранители убеждают их разойтись.
Фото: Zakon.kz
Обстановка в центре Алматы спокойная. На площади, где ночью были беспорядки, сейчас дежурят военные, стянута бронетехника.
Фото: Zakon.kz
По информации очевидцев, многие магазины не работают.
Фото: Zakon.kz