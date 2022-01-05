В Алматы сохраняется стабильная обстановка

Большая часть предприятий мегаполиса закрыта.

В первой половине дня протестная активность наблюдалась в районе пересечения улиц Толе би и Момышулы. Отсюда группы агрессивно настроенных граждан двинулись в сторону центра. Правоохранители убеждают их разойтись.

Фото: Zakon.kz

Обстановка в центре Алматы спокойная. На площади, где ночью были беспорядки, сейчас дежурят военные, стянута бронетехника.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

По информации очевидцев, многие магазины не работают.