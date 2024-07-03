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В УГМ Алматы обосновали повышение тарифов на проезд

В УГМ Алматы обосновали повышение тарифов на проезд, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 15:49 Фото: акимат города Алматы
Управление городской мобильности обратилось к алматинцам с обоснованием повышения тарифов на общественный транспорт, передает Zakon.kz.

Критерии к качеству обслуживания маршрутов общественного транспорта ежегодно повышаются, сообщили в пресс-службе акимата города со ссылкой на УГМ.

"Поднятие тарифа в прошлом году на 20 тенге позволило сэкономить 10 млрд тенге. Эти средства были направлены на организацию дополнительных 10 пригородных маршрутов с охватом 25 населенных пунктов Алматинской агломерации. Для повышения качества перевозок было приобретено 600 новых автобусов на газе и 100 троллейбусов. В текущем году запланирована покупка еще 600 автобусов на газе, 100 электробусов и 112 троллейбусов". Заместитель руководителя управления Бауыржан Кумаргазин

По его словам, в прошлом году акимат выделил 68,7 млрд тенге субсидий, а в текущем году прогнозный объем составляет 97 млрд тенге.

"Мы повышаем критерии к качеству обслуживания маршрутов и требования к приобретаемому подвижному составу. К примеру, в прошлом году перевозчики приобрели 550 новых автобусов, план на текущий год – еще 400 единиц автобусов на газе. Также мы планируем запустить дополнительно 20 новых пригородных маршрутов с охватом порядка 70 населенных пунктов агломерации. Тем самым сократится количество въезжающих из области автомобилей". Бауыржан Кумаргазин

В акимате подчеркнули, что в текущем году ведется масштабная работа по развитию улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры города. Так, начато строительство транспортно-пересадочных узлов, газовых заправочных станций, разрабатываются проекты BRT, продолжается развитие метро, возведение развязок, пробивка и ремонт улиц и другое.

Ранее стало известно, что в Алматы могут повысить стоимость за проезд в общественном транспорте на 20 тенге и отменить оплату за проезд наличными.

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