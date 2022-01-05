Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:58 05.01.2022

Погромщики в Алматы врываются на предприятия общественного питания

демонстранты в Алматы Фото: Zakon.kz
Как передает корреспондент Zakon.kz, погромщики ворвались в ряд предприятий общественного питания, находящихся на улице Сейфуллина в Алматы, и потребовали еду и алкоголь.

По словам сотрудников пострадавших предприятий, многие из нападавших погромщиков приехали из Алматинской области и находятся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

мародеры Алматы

Фото: Zakon.kz

Комендатура города обратилась к алматинцам. Горожан призывают планировать свои маршруты в объезд участков с протестующими.

разгромили протестующие

Фото: Zakon.kz

оттеснение протестующих

Фото: Zakon.kz

Оксана Житникова
Алматы
Протестующие в Алматы разошлись
05.01.2022
Какие ограничения вводятся в связи с ЧП в Алматы
05.01.2022
Токаев принял отставку правительства
05.01.2022
Президент Токаев обратился к демонстрантам
04.01.2022
Беспорядки в Алматы – полиция оттеснила митингующих с площади
05.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости