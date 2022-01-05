Погромщики в Алматы врываются на предприятия общественного питания

По словам сотрудников пострадавших предприятий, многие из нападавших погромщиков приехали из Алматинской области и находятся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Фото: Zakon.kz

Комендатура города обратилась к алматинцам. Горожан призывают планировать свои маршруты в объезд участков с протестующими.

Фото: Zakon.kz