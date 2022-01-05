13:58 05.01.2022
Погромщики в Алматы врываются на предприятия общественного питания
Фото: Zakon.kz
Как передает корреспондент Zakon.kz, погромщики ворвались в ряд предприятий общественного питания, находящихся на улице Сейфуллина в Алматы, и потребовали еду и алкоголь.
По словам сотрудников пострадавших предприятий, многие из нападавших погромщиков приехали из Алматинской области и находятся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Фото: Zakon.kz
Комендатура города обратилась к алматинцам. Горожан призывают планировать свои маршруты в объезд участков с протестующими.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz