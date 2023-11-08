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Кто следит за качеством питания в школьных столовых Алматы

Кто следит за качеством питания в школьных столовых Алматы Фото: Zakon.kz
Для контроля качества питания во всех школах Алматы создали комиссии по мониторингу за качеством питания, сообщает Zakon.kz.

В их состав входят медицинские работники, администрация школы и представители родительской общественности (попечительский совет).

"Эти группы будут выполнять важные функции, такие как посещение и анализ организаций среднего образования, чтобы убедиться в соответствии питания нормам и стандартам", – рассказали в акимате.

Как отметили в ведомстве, еще одним важным аспектом обеспечения качества питания является меню, которое утверждено для всех школ города.

"Меню разрабатывается с учетом норм питания, рекомендаций Казахской академии питания, сезонности и возрастных особенностей детей", – говорится в сообщении.

Информация о школьных меню доступна на интернет-ресурсах Управления образования и организаций образования для прозрачности и доступности.

Также осуществляется контроль над стоимостью бесплатного питания.

Средняя стоимость бесплатного питания для обучающихся в государственных учреждениях среднего образования была увеличена с 600 тенге в 2022 году до 830 тенге в 2023 году. Увеличение стоимости позволяет обеспечивать качественное питание для детей из разнообразных натуральных продуктов.

"На 2023 год предусмотрено 18,6 млрд тенге на обеспечение бесплатным питанием учащихся 1-4 классов и 1,8 млрд тенге на обеспечение бесплатным питанием обучающихся 5-11 классов из категории СУСН (для 9 тыс. учащихся) за счет бюджетных средств фонда Всеобуча. Общий бюджет на бесплатное питание составляет 20,4 млрд. тенге", – рассказала руководитель Управления образования города Алматы Ляззат Жылкыбаева.

В случае обращений и жалоб на некачественное питание межведомственные экспертные группы (МЭГ) проводят дополнительные проверки и мероприятия для улучшения организации питания в школах.

Кто входит в межведомственные экспертные группы

  • Председатель – заместитель акима города Алматы Асем Нусупова;
  • заместитель председателя – руководитель Управления образования города Алматы Ляззат Жылкыбаева;
  • депутаты маслихата;
  • представители Департамента по контролю в сфере образования, акимов районов;
  • представители Казахской академии питания;
  • представители родительской общественности;
  • сотрудники колледжей;
  • члены Общественного совета города Алматы, эксперты Общественного совета и гражданского общества города Алматы.

Отмечается, что состав МЭГ утверждается маслихатом города.

Ранее стало известно, что качество питания школьников в Алматы будут контролировать с помощью видеонаблюдения. 

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