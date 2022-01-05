В правила проведения комплексного тестирования внесены изменения

Так, прием заявлений для участия в КТ осуществляется в следующие сроки:

с 1 июня по 15 июля календарного года;

с 1 по 15 ноября календарного года.

Для проведения комлексного тестирования в бумажном или электронном форматах на местах создаются региональные государственные комиссии по организации и проведению КТ, которые утверждаются уполномоченным органом в области образования.

Для участия в КТ в бумажном формате поступающий подает через приемную комиссию линейного ОВПО следующие документы:

заявление по форме; документ о высшем образовании (подлинник); копию документа, удостоверяющего личность; две фотографии размером 3x4 сантиметра; медицинскую документацию по форме 075-У в электронном формате; квитанцию об оплате за участие в тестировании.

Вместе с копией документа, удостоверяющего личность, представляется его подлинник для сверки, проводимой в присутствии поступающего. После проведения сверки подлинник документа возвращается.

Заявление для участия в КТ в электронном формате подается поступающими через информационную систему Национального центра тестирования.

Для участия в КТ инвалиды с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата при предъявлении справки об инвалидности дополнительно подают заявление в произвольной форме на имя директора Национального центра тестирования о необходимости предоставления:

помощника, не являющегося преподавателем дисциплин, сдаваемых в рамках КТ, для инвалидов с нарушением зрения, функций опорно-двигательного аппарата и или специалиста, владеющего жестовым языком для инвалидов с нарушением слуха;

дополнительного времени для сдачи тестирования.

В случаях осуществления ограничительных мероприятий, введения чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера на определенной территории документы предоставляют непосредственно в организации образования.

Для поступающих в магистратуру КТ проводится:

с 20 июля по 10 августа календарного года;

с 18 ноября по 11 декабря календарного года.

На комплексное тестирование отводится: