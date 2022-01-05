В правила проведения комплексного тестирования внесены изменения
Так, прием заявлений для участия в КТ осуществляется в следующие сроки:
с 1 июня по 15 июля календарного года;
с 1 по 15 ноября календарного года.
Для проведения комлексного тестирования в бумажном или электронном форматах на местах создаются региональные государственные комиссии по организации и проведению КТ, которые утверждаются уполномоченным органом в области образования.
Для участия в КТ в бумажном формате поступающий подает через приемную комиссию линейного ОВПО следующие документы:
заявление по форме;
документ о высшем образовании (подлинник);
копию документа, удостоверяющего личность;
две фотографии размером 3x4 сантиметра;
медицинскую документацию по форме 075-У в электронном формате;
квитанцию об оплате за участие в тестировании.
Вместе с копией документа, удостоверяющего личность, представляется его подлинник для сверки, проводимой в присутствии поступающего. После проведения сверки подлинник документа возвращается.
Заявление для участия в КТ в электронном формате подается поступающими через информационную систему Национального центра тестирования.
Для участия в КТ инвалиды с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата при предъявлении справки об инвалидности дополнительно подают заявление в произвольной форме на имя директора Национального центра тестирования о необходимости предоставления:
помощника, не являющегося преподавателем дисциплин, сдаваемых в рамках КТ, для инвалидов с нарушением зрения, функций опорно-двигательного аппарата и или специалиста, владеющего жестовым языком для инвалидов с нарушением слуха;
дополнительного времени для сдачи тестирования.
В случаях осуществления ограничительных мероприятий, введения чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера на определенной территории документы предоставляют непосредственно в организации образования.
Для поступающих в магистратуру КТ проводится:
с 20 июля по 10 августа календарного года;
с 18 ноября по 11 декабря календарного года.
На комплексное тестирование отводится:
для поступающих в научно-педагогическую магистратуру с казахским или русским языком обучения – 3 часа 55 минут;
для поступающих в профильную магистратуру с казахским или русским языком обучения – 2 часа 40 минут;
для поступающих в профильную магистратуру с английским языком обучения – 2 часа 40 минут;
для поступающих в магистратуру по группам образовательных программ, требующих творческой подготовки, – 2 часа 5 минут;
для поступающих в магистратуру по группам образовательных программ, требующих знания арабского языка, – 2 часа 40 минут.
Поcмотреть текст приказа можно здесь.