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Законодательство РК
15:03 05.01.2022

В правила проведения комплексного тестирования внесены изменения

изменения в правила КТ Фото: pixabay
Приказом и. о. министра образования и науки внесены изменения в Правила проведения комплексного тестирования (КТ), сообщает Zakon.kz.

Так, прием заявлений для участия в КТ осуществляется в следующие сроки:

  • с 1 июня по 15 июля календарного года;

  • с 1 по 15 ноября календарного года.

Для проведения комлексного тестирования в бумажном или электронном форматах на местах создаются региональные государственные комиссии по организации и проведению КТ, которые утверждаются уполномоченным органом в области образования.

Для участия в КТ в бумажном формате поступающий подает через приемную комиссию линейного ОВПО следующие документы:

  1. заявление по форме;

  2. документ о высшем образовании (подлинник);

  3. копию документа, удостоверяющего личность;

  4. две фотографии размером 3x4 сантиметра;

  5. медицинскую документацию по форме 075-У в электронном формате;

  6. квитанцию об оплате за участие в тестировании.

Вместе с копией документа, удостоверяющего личность, представляется его подлинник для сверки, проводимой в присутствии поступающего. После проведения сверки подлинник документа возвращается.

Заявление для участия в КТ в электронном формате подается поступающими через информационную систему Национального центра тестирования.

Для участия в КТ инвалиды с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата при предъявлении справки об инвалидности дополнительно подают заявление в произвольной форме на имя директора Национального центра тестирования о необходимости предоставления:

  • помощника, не являющегося преподавателем дисциплин, сдаваемых в рамках КТ, для инвалидов с нарушением зрения, функций опорно-двигательного аппарата и или специалиста, владеющего жестовым языком для инвалидов с нарушением слуха;

  • дополнительного времени для сдачи тестирования.

В случаях осуществления ограничительных мероприятий, введения чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера на определенной территории документы предоставляют непосредственно в организации образования.

Для поступающих в магистратуру КТ проводится:

  • с 20 июля по 10 августа календарного года;

  • с 18 ноября по 11 декабря календарного года.

На комплексное тестирование отводится:

  • для поступающих в научно-педагогическую магистратуру с казахским или русским языком обучения – 3 часа 55 минут;

  • для поступающих в профильную магистратуру с казахским или русским языком обучения – 2 часа 40 минут;

  • для поступающих в профильную магистратуру с английским языком обучения – 2 часа 40 минут;

  • для поступающих в магистратуру по группам образовательных программ, требующих творческой подготовки, – 2 часа 5 минут;

  • для поступающих в магистратуру по группам образовательных программ, требующих знания арабского языка, – 2 часа 40 минут.

  • Поcмотреть текст приказа можно здесь.

Лариса Черненко
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