Размеры пенсий и госпособий выросли в Казахстане

По информации Минтруда, размер минимальной пенсии по возрасту составил 46 302 тенге.

Размер базовой пенсионной выплаты повышен на 5%. С 1 января 2022 года ее минимальный размер составляет 19 450 тенге. В результате минимальный размер пенсии с учетом базовой пенсионной выплаты с 1 января составляет 65 752 тенге. Минтруда

Данные повышения коснулись 2,2 млн пенсионеров.

Кроме того, с 1 января 2022 года, в связи с изменением величины прожиточного минимума, на 5% повышены следующие виды пособий:

государственные социальные пособия по инвалидности и по случаю потери кормильца;

государственное пособие родителям, опекунам, воспитывающим детей-инвалидов;

государственное пособие семьям (лицам), осуществляющим уход за инвалидом I-ой группы.

Кроме того, в связи с увеличением размера месячного расчетного показателя с 1 января также на 5% повышены размеры следующих пособий:

государственных специальных пособий по спискам; государственного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года; единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка; специальных государственных пособий; государственных пособий многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алка», «Кумис алка» или получившим ранее звание «Мать-героиня» и награжденным орденом «Материнская слава»; государственных пособий многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего или послевузовского образования, после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения 23-летнего возраста); назначенных, но невыплаченных единовременных денежных компенсаций гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне и жертвам массовых политических репрессий.

Размеры социальных выплат на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца из ГФСС также повышены на 5%.