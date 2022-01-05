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Законодательство РК
15:25 05.01.2022

Размеры пенсий и госпособий выросли в Казахстане

повышение пенсий и пособий Фото: Zakon.kz
В Казахстане с 1 января 2022 года размеры пенсий по возрасту и за выслугу лет повышены на 7%, размеры базовой пенсии и государственных пособий увеличены на 5%, сообщает Zakon.kz.

По информации Минтруда, размер минимальной пенсии по возрасту составил 46 302 тенге.

Размер базовой пенсионной выплаты повышен на 5%. С 1 января 2022 года ее минимальный размер составляет 19 450 тенге. В результате минимальный размер пенсии с учетом базовой пенсионной выплаты с 1 января составляет 65 752 тенге.Минтруда

Данные повышения коснулись 2,2 млн пенсионеров.

Кроме того, с 1 января 2022 года, в связи с изменением величины прожиточного минимума, на 5% повышены следующие виды пособий:

  • государственные социальные пособия по инвалидности и по случаю потери кормильца;

  • государственное пособие родителям, опекунам, воспитывающим детей-инвалидов;

  • государственное пособие семьям (лицам), осуществляющим уход за инвалидом I-ой группы.

Кроме того, в связи с увеличением размера месячного расчетного показателя с 1 января также на 5% повышены размеры следующих пособий:

  1. государственных специальных пособий по спискам;

  2. государственного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года;

  3. единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка;

  4. специальных государственных пособий;

  5. государственных пособий многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алка», «Кумис алка» или получившим ранее звание «Мать-героиня» и награжденным орденом «Материнская слава»;

  6. государственных пособий многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего или послевузовского образования, после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения 23-летнего возраста);

  7. назначенных, но невыплаченных единовременных денежных компенсаций гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне и жертвам массовых политических репрессий.

Размеры социальных выплат на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца из ГФСС также повышены на 5%.

Лариса Черненко
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