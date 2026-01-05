#Казахстан в сравнении
Общество

О размерах пенсий и пособий с 1 января 2026 года рассказали казахстанцам

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 08:41 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
5 января в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана рассказали о размерах всех видов государственных пособий, базовой и солидарной пенсий, сообщает Zakon.kz.

С 1 января 2026 года они увеличены на 10% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК. Об этом передает пресс-служба ведомства.

"Кроме того, по поручению главы государства, начиная с 2023 года в течение пяти лет, осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – до 120%", – говорится в сообщении.

Так, с 1 января 2026 года минимальный размер базовой пенсии составит 35 596 тенге (70% от прожиточного минимума), максимальный размер будет повышен со 110 до 118% от прожиточного минимума, что составляет 60 005 тенге.

Что касается пособий, то они также повышены:

  • пособие на рождение 1-го, 2-го, 3-го ребенка увеличится со 149 416 до 164 350 тенге, на рождение 4-го и более ребенка – с 247 716 до 272 475 тенге;
  • пособие многодетным семьям, размер которого зависит от количества детей, увеличится для семей с 4 детьми с 63 030 до 69 330 тенге, с 10 детьми – со 157 280 до 173 000 тенге;
  • пособие для лиц с инвалидностью I группы увеличится со 101 702 до 111 872 тенге, II группы – с 81 362 до 89 498 тенге, III группы – с 55 474 до 61 021 тенге.

Также на 10% увеличены выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования. Данные выплаты осуществляются участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственным пособиям из бюджета.

"Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода", – рассказали в министерстве.

В этот же день обращение, связанное с банковскими картами, сделали в МВД Казахстана.

Фото Алия Абди
Алия Абди
