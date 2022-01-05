15:26 05.01.2022
В Алматы горит здание акимата
Фото: Zakon.kz
Митингующие, вооруженные арматурами, палками и щитами, штурмуют здание акимата Алматы на площади Республики.
Фото: Zakon.kz
Как передает корреспондент с места событий, здание, вокруг которого находятся тысячи митингующих, окутано клубами дыма.
Фото: Zakon.kz
Заместитель акима Ержан Бабакумаров сообщил, что во время штурма протестующими, из здания акимата успели вывести всех сотрудников, уточнив, что часть из них работают дистанционно.
Фото: Zakon.kz