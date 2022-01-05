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15:26 05.01.2022

В Алматы горит здание акимата

здание городского акимата Фото: Zakon.kz
Протестующие подожгли акимат города Алматы, передает Zakon.kz.

Митингующие, вооруженные арматурами, палками и щитами, штурмуют здание акимата Алматы на площади Республики.

городской акимат

Фото: Zakon.kz

здание городского акимата

Фото: Zakon.kz

Как передает корреспондент с места событий, здание, вокруг которого находятся тысячи митингующих, окутано клубами дыма.

акимат Алматы

Фото: Zakon.kz

Заместитель акима Ержан Бабакумаров сообщил, что во время штурма протестующими, из здания акимата успели вывести всех сотрудников, уточнив, что часть из них работают дистанционно.

Оксана Житникова
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