В МИОР предупредили СМИ об ответственности в условиях ЧП

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В условиях чрезвычайного положения усиливается ответственность за нарушения законодательства Республики Казахстан, в том числе и ответственность средств массовой информации. Пресс-служба министерства информации и общественного развития РК.

Это необходимо в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан, а также недопущения фактов распространения заведомо ложной информации, уточнили в пресс-службе министерства.

МИОР обращает внимание средств массовой информации, пользователей социальных сетей и мессенджеров на необходимость неукоснительного соблюдения законодательства РК, а также иной противоправной информации, способной дестабилизировать ситуацию в стране.

Административная ответственность

За несвоевременное распространение операторами телерадиовещания и теле-, радиокомпаниями сигнала оповещения населения об угрозе жизни, здоровью людей и порядке действий в сложившейся обстановке при ЧП, а также в интересах обороны, национальной безопасности и охраны правопорядка, предусматривается штраф до 300 МРП.

Кроме того, за провокации к нарушению правопорядка или разжигающие национальную и религиозную рознь, активное воспрепятствование осуществлению физическими лицами и должностными лицами их законных прав и обязанностей, предусматривается штраф в размере 40 МРП, либо административный арест на срок до тридцати суток.

Уголовная ответственность

Распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, в условиях чрезвычайного положения наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

Утром Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временно исполнять обязанности премьер-министра будет Алихан Смаилов.

Позднее глава государства провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в Казахстане, в ходе которого назвал виновных за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ, а также дал ряд дополнительных поручений по стабилизации социально-экономической ситуации.