Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:21 05.01.2022

Токаев дал ряд дополнительных поручений

касым-жомарт токаев, рк, ситуация, поручения Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране, в ходе которого дал ряд дополнительных поручений, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте Акорды.

Ряд дополнительных поручений по стабилизации социально-экономической ситуации:

  • Ввести государственное регулирование цен, помимо сжиженного газа на бензин и дизель, сроком на 180 дней.

  • Ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам. Решение будет приниматься акимами регионов, исходя из социально-экономической ситуации в конкретном регионе.

  • Приступить к разработке закона «О банкротстве физических лиц».

  • Рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней.

  • Рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения.

  • Создать общественный фонд «Народу Казахстана», финансируемый за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.

Ранее глава государства принял отставку правительства. Временно исполнять обязанности премьер-министра будет Алихан Смаилов.

Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Какие ограничения вводятся в связи с ЧП в Алматы
05.01.2022
Протестующие в Алматы разошлись
05.01.2022
Президент Токаев обратился к демонстрантам
04.01.2022
Беспорядки в Алматы – полиция оттеснила митингующих с площади
05.01.2022
Токаев принял отставку правительства
05.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости