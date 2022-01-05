Токаев дал ряд дополнительных поручений

Об этом сообщается на сайте Акорды.

Ряд дополнительных поручений по стабилизации социально-экономической ситуации:

Ввести государственное регулирование цен, помимо сжиженного газа на бензин и дизель, сроком на 180 дней.

Ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам. Решение будет приниматься акимами регионов, исходя из социально-экономической ситуации в конкретном регионе.

Приступить к разработке закона «О банкротстве физических лиц».

Рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней.

Рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения.