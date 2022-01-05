Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:31 05.01.2022

Особая вина за допущение протестной ситуации лежит на правительстве — Токаев

токаев, правительство, вина Фото: primeminister.kz
Президент Казахстана К.-Ж. Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране, в ходе которого он назвал виновных за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте Акорды.

Говоря о складывающейся непростой общественно-политической и социально-экономической обстановке в стране, Касым-Жомарт Токаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на Правительстве, в частности, на министерстве энергетики, а также компаниях «Қазмұнайгаз» и «Қазақгаз».говорится в сообщении.

Глава государства отметил постепенное выправление ситуации в Алматы и Мангистауской области после введения режима чрезвычайного положения. Он подчеркнул, что все полномочия по стабилизации ситуации были даны, основная нагрузка лежит на МВД, СОБР и Нацгвардии, которые успешно выполняют свои задачи.

Новость по теме

Токаев ввел режим ЧП в Алматы и Мангистауской области

Ранее глава государства принял отставку правительства. Временно исполнять обязанности премьер-министра будет Алихан Смаилов.

Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Какие ограничения вводятся в связи с ЧП в Алматы
05.01.2022
Протестующие в Алматы разошлись
05.01.2022
Президент Токаев обратился к демонстрантам
04.01.2022
Беспорядки в Алматы — полиция оттеснила митингующих с площади
05.01.2022
Токаев принял отставку правительства
05.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости