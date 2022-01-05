09:31 05.01.2022
Особая вина за допущение протестной ситуации лежит на правительстве — Токаев
Фото: primeminister.kz
Президент Казахстана К.-Ж. Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране, в ходе которого он назвал виновных за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ, передает Zakon.kz.
Об этом сообщается на сайте Акорды.
Говоря о складывающейся непростой общественно-политической и социально-экономической обстановке в стране, Касым-Жомарт Токаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на Правительстве, в частности, на министерстве энергетики, а также компаниях «Қазмұнайгаз» и «Қазақгаз».говорится в сообщении.
Глава государства отметил постепенное выправление ситуации в Алматы и Мангистауской области после введения режима чрезвычайного положения. Он подчеркнул, что все полномочия по стабилизации ситуации были даны, основная нагрузка лежит на МВД, СОБР и Нацгвардии, которые успешно выполняют свои задачи.
Токаев ввел режим ЧП в Алматы и Мангистауской области
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