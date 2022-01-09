Госнаградами отмечены казахстанцы, погибшие при исполнении служебного долга
В тексте президентского указа говорится:
«За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства, наградить:
Орденом «Айбын» ІІ степени
Әділбай Дастана Әділбайұлы (посмертно) – начальника отдела Департамента КНБ по Жамбылской области;
Барганаева Дархана Ермековича (посмертно) – инспектора специального отряда быстрого реагирования ДП Алматинской области МВД;
Жағалбаева Жандоса Мұхтарұлы (посмертно) – старшего офицера Пограничной академии КНБ;
Кабдинова Андрея Вячеславовича (посмертно) – начальника кафедры Пограничной академии КНБ;
Сланбекова Рахата Нұрбайұлы (посмертно) – участкового инспектора 1-го отдела полиции УП города Тараза Жамбылской области МВД.
Орденом «Айбын» ІІІ степени
Адылкана Жайыка Угулкановича (посмертно) – командира отделения Пограничной академии КНБ;
Алмасова Нұрболсына Ғаниұлы (посмертно) – полицейского-водителя ДП города Алматы МВД;
Аманова Айбата Ерболұлы (посмертно) – военнослужащего воинской части 5514 регионального командования «Оңтүстік» НГ МВД;
Асылханова Алена Мухитовича (посмертно) – полицейского-водителя УП Алмалинского района ДП города Алматы МВД;
Битима Мейрхана Ержановича (посмертно) – курсанта Пограничной академии КНБ;
Ержанова Ербола Тлеубековича (посмертно) – старшего контролера Учреждения ЛА-155/16 ДУИС по Алматинской области МВД;
Жұпарбекова Дәулета Бауржанұлы (посмертно) – курсанта Пограничной академии КНБ;
Камбетова Рината Талгатовича (посмертно) – полицейского-водителя УП Алмалинского района ДП города Алматы МВД;
Қайсарова Мадияра Оразалыұлы (посмертно) – военнослужащего воинской части 5547 регионального командования «Оңтүстік» НГ МВД;
Смаилканова Ғабдоллу Ғалымұлы (посмертно) – специалиста (оператора) войсковой части 21751 МО.
Медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»
Нуркенова Адиля Дулатовича (посмертно) – младшего оперуполномоченного КНБ.
Указ вводится в действие со дня подписания.