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Законодательство РК
23:17 09.01.2022

Госнаградами отмечены казахстанцы, погибшие при исполнении служебного долга

госнаграда погибшим Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами погибших во время митингов сотрудников полиции, КНБ, Пограничной академии и Национальной гвардии, передает Zakon.kz.

В тексте президентского указа говорится:

«За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства, наградить:

Орденом «Айбын» ІІ степени

  • Әділбай Дастана Әділбайұлы (посмертно) – начальника отдела Департамента КНБ по Жамбылской области;

  • Барганаева Дархана Ермековича (посмертно) – инспектора специального отряда быстрого реагирования ДП Алматинской области МВД;

  • Жағалбаева Жандоса Мұхтарұлы (посмертно) – старшего офицера Пограничной академии КНБ;

  • Кабдинова Андрея Вячеславовича (посмертно) – начальника кафедры Пограничной академии КНБ;

  • Сланбекова Рахата Нұрбайұлы (посмертно) – участкового инспектора 1-го отдела полиции УП города Тараза Жамбылской области МВД.

Орденом «Айбын» ІІІ степени

  • Адылкана Жайыка Угулкановича (посмертно) – командира отделения Пограничной академии КНБ;

  • Алмасова Нұрболсына Ғаниұлы (посмертно) – полицейского-водителя ДП города Алматы МВД;

  • Аманова Айбата Ерболұлы (посмертно) – военнослужащего воинской части 5514 регионального командования «Оңтүстік» НГ МВД;

  • Асылханова Алена Мухитовича (посмертно) – полицейского-водителя УП Алмалинского района ДП города Алматы МВД;

  • Битима Мейрхана Ержановича (посмертно) – курсанта Пограничной академии КНБ;

  • Ержанова Ербола Тлеубековича (посмертно) – старшего контролера Учреждения ЛА-155/16 ДУИС по Алматинской области МВД;

  • Жұпарбекова Дәулета Бауржанұлы (посмертно) – курсанта Пограничной академии КНБ;

  • Камбетова Рината Талгатовича (посмертно) – полицейского-водителя УП Алмалинского района ДП города Алматы МВД;

  • Қайсарова Мадияра Оразалыұлы (посмертно) – военнослужащего воинской части 5547 регионального командования «Оңтүстік» НГ МВД;

  • Смаилканова Ғабдоллу Ғалымұлы (посмертно) – специалиста (оператора) войсковой части 21751 МО.

Медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» 

  • Нуркенова Адиля Дулатовича (посмертно) – младшего оперуполномоченного КНБ. 

Указ вводится в действие со дня подписания.

Елена Беляева
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